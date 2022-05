tmw Milan, il rinnovo di Leao è in stand-by. Decisione dopo il closing con i nuovi proprietari

vedi letture

Ieri sera Rafael Leao non ha chiuso la porta a un possibile addio al Milan. Questo perché non c'è ancora un accordo per rinnovare il contratto con il club rossonero, dopo che negli scorsi mesi si parlava di una fumata bianca intorno ai 4-4,5 milioni di euro. In effetti il Milan ha fatto una proposta proprio su questa linea, ma nel frattempo il portoghese è esploso, trasformandosi in una macchina da dribbling e soprattutto da assist, vincendo il titolo come miglior giocatore della Serie A. Un premio meritato per come ha giocato l'ultima parte di campionato, con 11 gol e 10 assist.

Possibili offerte

Così se da una parte c'è ancora il contenzioso con lo Sporting di Lisbona che non è ancora concluso, dall'altra c'è la possibilità che per Leao arrivino offerte di altissimo livello. Il Paris Saint Germain si era informato, ma dopo la permanenza di Mbappé e il possibile arrivo di Dembele sembra particolarmente complicato che si punti su di lui. Il Manchester City ha fatto un sondaggio negli scorsi mesi, non è da escludere nemmeno lo United. Situazione comunque ingarbugliata e valutazione sconosciuta: fino a qualche settimana fa era di 70 milioni, ora sarebbe anche complicato pensare a quanto chiedere. Milan e Lille hanno già un accordo per chiudere la questione Leao con lo Sporting di Lisbona, a patto che il giocatore rinnovi.

Decisione dopo il closing

C'è un nuovo elemento però nella situazione. Perché se Leao non accetta i 4,5 milioni di proposta rossonera, potrebbe farlo se dovesse arrivare una proposta alla Vlahovic, intorno ai 7-7,5 milioni netti all'anno. Sarà una patata bollente nelle mani dei prossimi acquirenti: dopo il closing riprenderanno le trattative per la permanenza di Leao. Da capire, quindi, cosa succederà, ma non prima di qualche giorno (settimana?).