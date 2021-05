tmw radio Pistocchi: "Il problema della Serie A sono i dirigenti poco bravi"

vedi letture

Nel suo intervento a TMW Radio, Maurizio Pistocchi ha parlato anche dei ritorni di giocatori e allenatori non al top in Italia, cosa che secondo alcuni rende il nostro campionato meno appetibile: "La Serie A è deficitaria perché ci sono dei dirigenti poco bravi. Se i club importanti hanno accumulato milioni di euro di debito senza vincere niente è per colpa loro. Io credo che la scelta di Mourinho sia importante. La sua idea di calcio non è innovativa ma conservativa, è un Trapattoni moderno, molto bravo dal punto di vista motivazionale. E se hai i giocatori giusti, la scelta paga. Credo che Mendes porterà giovani dal mercato interessanti, e poi la Roma dal punto di vista tecnico è buona. Quello che lascia a desiderare è la capacità di gestire i momenti. La tifoseria dovrà essere brava a capire che c'è la possibilità nel rivedere una Roma vincente e non protestare alle prime difficoltà".