Intervenuto ieri a TMW Radio, l'opinionista Mario Sconcerti si è soffermato su quali inserimenti siano necessari, a suo giudizio, nella prossima Juventus: "Certamente c'è bisogno di un regista. Uno vero, sveglio o è inutile avere anche Bentancur e Rabiot. Poi dovranno recuperare Dybala e far sì che Chiesa e Kulusevski crescano. Alla fine Chiesa ha fatto il solito campionato da saliscendi, questo è un momento in cui si prende in mano la realtà. Chiesa di reti ne ha segnate 8, due meno dello scorso anno. Non basta, non va bene, non hai dimostrato niente, sei qualcosa di inespresso in una squadra che cercava te e Kulusevski, 4 gol. Questi però dovevano essere valore aggiunto, gli errori nell'impostazione derivano dalla fragilità e dalla discontinuità di Morata e dalla mancanza di un regista".