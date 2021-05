TOP NEWS Ore 20 - Juve in campo senza CR7: tutte le formazioni ufficiali. Inter, festa scudetto

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti del pomeriggio:

Bologna-Juventus, le formazioni ufficiali: Cristiano Ronaldo out! Dybala-Morata dal 1'

TMW - Bologna-Juve, niente problemi fisici per Cristiano Ronaldo: in panchina per scelta tecnica

CR7 in panchina? Marocchi: "Fatico a capire. Forse Pirlo vuole spingerlo a lasciare la Juve"

Ronaldo in panchina: è la seconda volta in questa Serie A. Ma con lo Spezia rientrava dal Covid

Atalanta-Milan, formazioni ufficiali: ancora fuori Muriel. Leao centravanti rossonero

Milan, Maldini: "Non arrivare in Champions sarebbe un peccato. Se ci credo? Per forza"

Napoli-Hellas, le formazioni ufficiali: Lozano preferito a Politano, davanti c'è Osimhen

Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter vince il suo 28° match in campionato e chiude a 91 punti

FOTO - L'Inter solleva il 19esimo Scudetto: le immagini più belle della festa nerazzurra