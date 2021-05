CR7 in panchina? Marocchi: "Fatico a capire. Forse Pirlo vuole spingerlo a lasciare la Juve"

Giancarlo Marocchi, presente negli studi di Sky Sport, ha commentato la clamorosa decisione di Andrea Pirlo di mandare in panchina Cristiano Ronaldo, con la motivazione che filtra da casa Juve che vede il portoghese stanco dopo le ultime uscite. La scelta sarebbe stata presa di comune accordo tra il giocatore e l'allenatore: "Se Ronaldo ha parlato con Pirlo perché l'allenatore stava pensando a questa scelta tecnica, e l'ha assecondata, vuol dire che oltre alle auto spostate potrebbe anche avere le valige pronte. Faccio fatica a capire questa scelta. O Ronaldo si è tirato fuori o Pirlo lo ha messo fuori, non usciamo da questa cosa: o è bianco o è nero. Proviamo a esagerare, bisogna parlare di questa cosa in modo clamoroso, perché l'esclusione è clamorosa: magari Pirlo ha avuto rassicurazioni sul fatto che con il quarto posto sarà lui l'allenatore della Juventus l'anno prossimo ed è possibile che abbia mandato in panchina Ronaldo per indurlo a lasciare la Juve".