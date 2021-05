Ronaldo in panchina: è la seconda volta in questa Serie A. Ma con lo Spezia rientrava dal Covid

Cristiano Ronaldo in panchina: è questa la notizia, abbastanza clamorosa, che arriva da Bologna-Juventus. In questo campionato, si tratta della seconda volta che CR7 non parte titolare pur essendo a disposizione. Nell’unico precedente nella Serie A 2020/21, però, era al rientro dallo stop per Covid-19 (e poi decise la gara con lo Spezia da subentrato). In assoluto, si tratta della terza panchina con Pirlo: gli era accaduto anche negli ottavi di Coppa Italia contro il Genoa. Si tratta inoltre della sesta panchina in assoluto da quando è alla Juve: i tre precedenti sono tutti nella stagione 2018-2019 con Allegri.