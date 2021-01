Torino, chiesto Fares alla Lazio. No di Tare, ma Vagnati non molla

Davide Vagnati lo conosce bene e proprio per aiutare Giampaolo a centrare la salvezza, ha chiesto alla Lazio il cartellino di Mohamed Fares: no secco di Tare, secondo quanto rivela Sky, che non intende togliere a Simone Inzaghi un esterno importante per la squadra.