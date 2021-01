Udinese, il club pronto a muoversi per un attaccante: l'ultima idea è Pinamonti

L'Udinese, viste le assenze in attacco e la crisi di risultati che sta attraversando la squadra di Gotti, starebbe pensando a un eventuale innesto in attacco e negli ultimi giorni è iniziato a circolare il nome di Pinamonti, che potrebbe lasciare l'Inter a gennaio. L'operazione non è semplice per svariati fattori, ma i bianconeri potrebbero comunque fare un tentativo. A riportarlo è Tuttosport.