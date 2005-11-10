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Vaciago: "Juve, ambiente autolesionista: l'1-1 col Cagliari trasformato in un ko disastroso"

Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 09:37Serie A
15.10.2026 09:37Serie A
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Il direttore di Tuttosport presenta la partita tra Celta Vigo e Juventus, valida per la seconda giornata della fase campionato di Europa League.
FotoTUTTOmercatoWEB

Guido Vaciago, direttore del quotidiano Tuttosport, dedica il suo editoriale odierno alla sfida di Europa League che attende la Juve contro il Celta Vigo stasera a Balaidos. Di seguito il pensiero del giornalista, a partire dal tanto discusso pareggio di Cagliari nel sesto turno di campionato.

L'analisi di Vaciago

"Il pareggio di Cagliari, inciampo fastidioso, ma anche sfortunato, nella negatività generale che aleggia intorno alla Juve è stato trasformato in una sconfitta e pure disastrosa. Un processo vagamente autolesionista, tuttavia tipico di un ambiente che sta istericamente cercando di risolvere problemi complessi con soluzioni semplici e possibilmente immediate, così da frullare tre dirigenze e quattro allenatori in tre anni. E che, a ogni risultato negativo, rimette in discussione tutto, anche quello che, magari sette giorni prima, aveva deciso essere un punto fermo", ha esordito Vaciago.

"La partita di questa sera non deve essere il riscatto di quella di domenica, ma il secondo capitolo di una competizione iniziata con uno spettacolare 5-0 nella prima giornata. La Juve deve considerare l’Europa League l’obiettivo più importante della stagione: perché è un trofeo alla sua portata, perché vincerlo darebbe accesso diretto alla Champions, perché un trofeo in bacheca rivaluterebbe l’annata e consoliderebbe esperienza e consapevolezza a una rosa che ne ha bisogno".

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