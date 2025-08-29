Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Verona, ecco il rinforzo a centrocampo: il comunicato su Al-Musrati

Verona, ecco il rinforzo a centrocampo: il comunicato su Al-MusratiTUTTO mercato WEB
Oggi alle 16:11Serie A
di Simone Bernabei

Nuovo rinforzo per l'Hellas Verona che ha annunciato l'arrivo del centrocampista Moatasem Al-Musrati. Questa la nota sul libico:

"Hellas Verona FC comunica di aver acquisito - in prestito con diritto di opzione - da Beşiktaş Jimnastik Kulübü le prestazioni sportive del centrocampista Moatasem Al-Musrati.

Nato a Misurata, in Libia, il 6 aprile 1996, Al-Musrati è un centrocampista cresciuto nell'Al-Ittihad Tripoli, Club del suo Paese d'origine. Nel 2017 viene ingaggiato dal Vitória de Guimarães, dove viene aggregato alla formazione B. Il 5 agosto 2019 debutta da titolare in Prima squadra, nella vittoria per 1-0 contro il Feirense nella Taça da Liga.

Dopo l'esperienza in prestito al Rio Ave nel 2021, firma a luglio dello stesso anno con il Braga, dove resta per quattro stagioni e vince una Coppa del Portogallo e una Coppa di Lega portoghese. Al termine della sua esperienza lusitana, Al-Musrati vanta 114 presenze, 10 gol e 8 assist nella massima serie, nonché oltre 30 partite giocate fra Conference League, Europa League e Champions League.

A febbraio 2024 passa al Besiktas, con cui totalizza 38 presenze e 3 gol e arricchisce il suo palmarès con la vittoria di una Coppa di Turchia e una Supercoppa di Turchia. Nella seconda metà della scorsa stagione ha giocato al Monaco: sono 10 le sue apparizioni in Ligue 1, a cui si aggiungono 1 gol e 1 assist.

Dal 2014 al 2023 ha vestito la maglia della Libia, con cui ha vinto il Campionato delle nazioni africane nel 2014, battendo in finale il Ghana ai rigori.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Moatasem, augurandogli un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali in maglia gialloblù".

