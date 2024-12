Vlahovic, pace fatta con i tifosi della Juve. L'attaccante sui social: "Grazie per il supporto"

"Grazie a tutti i tifosi per il supporto". L'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, ribadisce nuovamente i ringraziamenti ai supporter bianconeri dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari. Nelle proprie storie Instagram, il serbo ha pubblicato anche la foto dello striscione esposto da alcuni gruppi organizzati all'esterno dell'Allianz Stadium nella serata di ieri con la scritta: "Un gesto isolato non cancella il passato, da noi sei sempre stato rispettato. Juventus, DV9 e ultras uniti fino alla fine". Il caos tra Vlahovic e la tifoseria, dunque, può ritenersi definitivamente rientrato.

Lo stesso Dusan Vlahovic, autore di uno dei quattro gol con cui la Juventus ha superato il Cagliari in Coppa Italia, ha parlato così al sito ufficiale dei bianconeri dopo la partita: "Ogni vittoria ci dà fiducia, ma noi dobbiamo pensare partita dopo partita e poi vedremo alla fine dove arriveremo. Siamo contenti della vittoria di dei tifosi che sono venuti così numerosi e che ci hanno dato come sempre grande sostegno dal primo all'ultimo minuto. Ora concentrati sulla prossima gara".

Questo invece il post di Vlahovic di domenica: "Capisco il rammarico per gli ultimi risultati e avete tutto il diritto di manifestarlo, vi ho sempre rispettati dando tutto per la maglia e vi ringrazio per il supporto che ci date quotidianamente. Ora è importante continuare a sostenere la squadra e ripartire UNITI tutti insieme".

