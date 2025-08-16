Zanoli lascerà il Napoli con l'arrivo di Juanlu Sanchez: l'Udinese sorpassa il Bologna

L'Udinese dopo aver praticamente chiuso per l'arrivo di Walid Cheddira, continua a muoversi con grande decisione sul mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri sono fiduciosi di aver superato la concorrenza del Bologna per Alessandro Zanoli, giocatore che ormai può ricoprire sia il ruolo di terzino che di esterno. Il classe 2000 lascerà il Napoli quando alla corte di Antonio Conte arriverà Juanlu Sanchez.

Il 24enne vanta 37 presenze e un gol con il Legnago, 33 incontri e una rete con il Genoa, 23 partite e 2 centri con la Sampdoria, 22 sfide con il Napoli e 17 gettoni con la Salernitana. Inoltre è sceso in campo 2 volte con l'Italia Under 21. Runjaic ha bisogno di un calciatore di gamba, duttile, che possa aiutarlo anche nelle rotazioni nel corso di tutta la stagione.

Da capire adesso se il Bologna proverà il controsorpasso o si limiterà a virare su un altro obiettivo. È logico che al Dall'Ara giocherebbe l'Europa League e lotterebbe per traguardi più prestigiosi, ma è anche vero che molto probabilmente avrebbe meno spazio. Tocca a lui decidere che cosa vuole fare dopo un'annata al Genoa estremamente positiva con Alberto Gilardino prima e Patrick Vieira poi in panchina.