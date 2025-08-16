Ufficiale Salernitana, innesto d'esperienza in difesa: ha firmato il serbo Golemic. La nota

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore serbo classe 1991 Vladimir Golemić. Il giocatore era libero da contratto dopo l’esperienza al Mladost e ha firmato con il club granata fino al 30 giugno 2026.

Calciatore di grande esperienza, Golemić è arrivato in Italia nel 2018 con la maglia del Crotone, dopo una proficua esperienza in Svizzera tra Chiasso e Lugano che lo ha portato fino all’Europa League (6 gettoni). In Calabria ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2019/20. In massima serie ha disputato 30 gare segnando anche due reti. Ha trascorso anche un’annata in Grecia al PAS Lamia prima di fare ritorno nella squadra pitagorica per un’altra stagione e mezzo. Nel luglio 2023 il passaggio al Vicenza, squadra di cui è stato anche capitano. Negli ultimi sei mesi della scorsa stagione, ha militato in patria con la casacca del Mladost, che aveva già indossato dal 2013 al 2016. In totale vanta 180 presenze ed 11 gol nel nostro Paese dalla Serie A fino alla C.