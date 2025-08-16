Ufficiale Venezia, Candela torna a casa: il terzino si trasferisce allo Spezia in prestito con obbligo

A distanza di sette anni dall'addio il terzino Antonio Candela torna a vestire la maglia dello Spezia, la squadra della sua città in cui è cresciuto e ha esordito fra i professionisti. Di seguito i comunicati dei due club interessati dal trasferimento:

Il comunicato dello Spezia

Spezia Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dal Venezia FC, le prestazioni sportive dell'esterno Antonio Candela.

Classe 2000, spezzino doc e prodotto del vivaio aquilotto, per Candela quello in maglia bianca è un graditissimo ritorno, dopo aver esordito tra i professionisti al "Picco" il 05 agosto 2017 nella vittoria per 3 a 0 delle Aquile contro la Reggiana in Coppa Italia.

Da lì è iniziata la carriera del forte laterale, che ora vanta un'importante esperienza maturata con le maglie di Genoa, Trapani, Olbia, Pergolettese, Cesena e soprattutto Venezia, dove Candela è stato tra i grandi protagonisti del ritorno in massima serie dei lagunari. Nella passata stagione, dopo 14 presenze e un assist in Serie A, il passaggio in Spagna al Valladolid dove ha chiuso la stagione, scrivendo un'altra importante pagina della propria carriera.

Esterno destro instancabile ed estremamente duttile, Candela è pronto a mettere le proprie qualità e il proprio dna spezzino al servizio delle Aquile e di mister Luca D'Angelo, con indosso la maglia numero 23!

Il comunicato del Venezia

"Il Venezia FC comunica di aver ceduto il difensore Antonio Candela allo Spezia Calcio a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in favore del club ligure.

Arrivato in laguna nell’estate del 2022, Candela – classe 2000 – ha collezionato 86 presenze con la maglia arancioneroverde, realizzando 3 reti e fornendo 7 assist tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Il suo contributo è stato decisivo nella promozione in Serie A conquistata nella stagione 2023/24.

Il club ringrazia Antonio per l’impegno e la professionalità dimostrati e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera".