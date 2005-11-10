Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Catanzaro, tifosi in massa a Verona nonostante la crisi: si punta al sold-out

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 10:04Serie B
14.10.2026 10:04Serie B
Fonti preferite
Il Catanzaro riparte dal sostegno dei tifosi: venduti 679 biglietti per la trasferta di Verona, dopo le 5 sconfitte in 6 gare e l’ultimo appello per Gorgone
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Andrea Rosito

I tifosi del Catanzaro non lasciano solo il gruppo. Nonostante la pioggia di fischi che ha accompagnato il triplice fischio di Catanzaro-Mantova, chiusa 1-3 al 'Ceravolo', il popolo giallorosso si prepara a riempire il settore ospiti del 'Benetegodi' per la trasferta di Verona di venerdì sera. Una risposta di attaccamento alla squadra che arriva nel momento più delicato della stagione.

I numeri della trasferta di Verona

Come evidenziato dalla Gazzetta del Sud, il dato dei biglietti venduti per la sfida con l’Hellas Verona era già arrivato a quota 679 nella giornata di martedì. Numeri ragguardevoli, che potrebbero portare a un quasi tutto esaurito nel settore ospiti.

Gorgone all’ultimo appello

Per i giocatori di Giorgio Gorgone, e soprattutto per l’allenatore, la partita assume i contorni di un ultimo appello. La società ha scelto di confermarlo, ma con una fiducia a tempo, e sulla sua conferma non mancano i dubbi tra i sostenitori. Dopo cinque sconfitte in sei partite, l’unica strada per far svoltare la stagione è un risultato positivo contro una formazione sulla carta superiore, ma al momento altrettanto in affanno. Una trasferta difficile e per molti versi decisiva, in cui il sostegno dei tifosi può pesare.

Articoli correlati

Immagine news 1
Catanzaro, da Mignani a Castori: la lista di Polito se Gorgone dovesse saltare
Immagine news 2
Catanzaro, la panchina resta in bilico: Polito studia le alternative
Immagine news 3
Catanzaro, retroscena Gorgone: conferma dopo i no di Mignani e Ballardini

Altre notizie Serie B

Oggi
Immagine news 1
10:04 Serie B
Catanzaro, tifosi in massa a Verona nonostante la crisi: si punta al sold-out
Immagine news 2
09:49 Serie B
Vicenza, Bellemo: "Questo gruppo mi ricorda quello del Como di Fabregas"
Immagine news 3
09:19 Serie B
Catanzaro, da Mignani a Castori: la lista di Polito se Gorgone dovesse saltare
Immagine news 4
08:34 Serie B
Palermo, Palumbo sogna la A: “Sarebbe la ciliegina sulla torta della mia carriera”
Immagine news 5
00:19 Serie B
Siatounis: "Ho detto subito sì al Benevento, volevo questa esperienza"
Immagine news 6
00:04 Serie B
Sampdoria, differenziato sul campo per Conti. Esposito e Meijer proseguono il recupero
Ieri
Immagine news 7
22:48 Serie B
Avellino, Di Maggio torna in gruppo: Cancellotti ancora a parte in vista del Cesena
Immagine news 8
22:33 Serie B
Pisa, Petagna resta in dubbio per la sfida con la Cremonese
Immagine editoriale di Ivan Cardia
L’Inter deve sognare meno e vincere di più: che sberle in Champions per la squadra più forte d’Italia. Intanto in FIGC si litiga. Sulle riforme? No, sulle nomine
Primo piano
Immagine top news n.0 Per l'Inter di Chivu la Champions è un incubo senza fine: sette ko nelle ultime otto gare in Europa
Immagine top news n.1 Champions compromessa? Inter e Napoli, quanti punti servono per i play-off e le rivali
Immagine top news n.2 Quanto vale Nicolò Tresoldi? No a 35 milioni della Roma. Ora siamo già oltre i 50
Immagine top news n.3 Poteva scegliere 3 club di Serie A e invece… Bernardo Silva desaparecido al Real Madrid
Immagine top news n.4 Napoli, notte da dimenticare col Villarreal: zero punti in Champions e altri segnali d'allarme
Immagine top news n.5 Champions League, risultati, marcatori e classifica aggiornata: Inter e Napoli a fondo
Immagine top news n.6 Venezia, dall'esonero di Stroppa alla scelta di Nicola: il riassunto del giorno zero
Immagine top news n.7 La Classifica della Champions League aggiornata: Inter e Napoli quasi in fondo
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Il prossimo allenatore (e giocatori) del Como li deciderà "il consiglio". Come funziona?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 E' già arrivata l'ora di Antonio Conte per la panchina del Manchester United?
Immagine news podcast n.2 La Roma inciampa a Como ma resta l'unica anti-Inter possibile
Immagine news podcast n.3 La miniera d'oro del Cagliari: così il futuro è garantito grazie ai talenti
Immagine news podcast n.4 Tecnici già a rischio, volti nuovi e rinascite Nazionali: da dove riparte la A
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Armanini: "Manchester City, sentenza che cambierà Premier e calcio europeo"
Immagine news Altre Notizie n.2 Lazio tra miracolo e illusione: il momento della squadra di Gattuso visto dagli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Torino, Maspero: "Vittoria con l'Udinese che dà morale. Mi sono anche divertito"
Serie A
Immagine box news Serie A Vidigal: "Leao si è montato la testa dopo lo scudetto ma il Milan non lo ha gestito bene"
Immagine box news Serie A Torino, infortunio per Ilkhan contro l'Udinese: programmati gli esami strumentali
Immagine box news Serie A Florenzi: "Mou voleva farmi tornare a Roma. Come Gasp ha creato un gruppo che dà tutto"
Immagine box news Serie A Gasperini il più difficile allenatore affrontato da Mourinho? I numeri dicono altri nomi
Immagine box news Serie A Tacchinardi chiaro: "Gatti ha il carattere juventino: se sono pochi, almeno vadano in campo"
Immagine box news Serie A Celta, Giraldez: "Laurea in giornalismo? Per evitare scivoloni. Due recuperi con la Juve"
Serie B
Immagine box news Serie B Catanzaro, tifosi in massa a Verona nonostante la crisi: si punta al sold-out
Immagine box news Serie B Vicenza, Bellemo: "Questo gruppo mi ricorda quello del Como di Fabregas"
Immagine box news Serie B Catanzaro, da Mignani a Castori: la lista di Polito se Gorgone dovesse saltare
Immagine box news Serie B Palermo, Palumbo sogna la A: “Sarebbe la ciliegina sulla torta della mia carriera”
Immagine box news Serie B Siatounis: "Ho detto subito sì al Benevento, volevo questa esperienza"
Immagine box news Serie B Sampdoria, differenziato sul campo per Conti. Esposito e Meijer proseguono il recupero
Serie C
Immagine box news Serie C Prosegue l'onda lunga di Perugia-Vado, Tarabotto: "Godo di più ad aver dato fastidio"
Immagine box news Serie C Vis Pesaro, Stabile può tornare a gennaio: avviati i dialoghi con la Sambenedettese
Immagine box news Serie C Sambenedettese, la famiglia Massi: “Il presidente è pronto a farsi indietro”
Immagine box news Serie C Catania, depositata l’istanza per la gara sul marchio storico: si parte il 15 ottobre
Immagine box news Serie C Serie C, continuano recuperi della 7ª e 8ª giornata: oggi tocca all'Atalanta
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: l'Altamura esonera Memushaj
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Real Madrid
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Real Madrid, 4 sconfitte di fila e zero gol: giallorossi chiamati all'impresa
Immagine box news Pronostici Pronostico Villarreal-Napoli, Allegri cerca la svolta anche in Champions
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Qualificazioni Mondiali Femminili: sorpresa Polonia, out il Belgio. Tutti i risultati
Immagine box news Calcio femminile Italia, Rosucci: "Contro la Finlandia servirà attenzione, ma avremo più spazio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Bonansea prepara la sfida alla Finlandia: "Servirà curare ogni dettaglio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Greggi: "Manca visibilità, noi stiamo facendo del nostro meglio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Severini ammette: "La prestazione non è stata perfetta, dobbiamo migliorare"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Obiettivo raggiunto, ma dobbiamo migliorare rispetto a queste 2 gare"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Inglesi pigliatutto? Si spera di no… Intanto nuovo appuntamento con Sportissimo!
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
Gilberto Mora, l'Iniesta del Messico. Troppo facile scommettere su di lui, almeno 40 milioni
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, gli indizi della 6ª giornata: i migliori della giornata
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio