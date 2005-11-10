Catanzaro, tifosi in massa a Verona nonostante la crisi: si punta al sold-out

I tifosi del Catanzaro non lasciano solo il gruppo. Nonostante la pioggia di fischi che ha accompagnato il triplice fischio di Catanzaro-Mantova, chiusa 1-3 al 'Ceravolo', il popolo giallorosso si prepara a riempire il settore ospiti del 'Benetegodi' per la trasferta di Verona di venerdì sera. Una risposta di attaccamento alla squadra che arriva nel momento più delicato della stagione.

I numeri della trasferta di Verona

Come evidenziato dalla Gazzetta del Sud, il dato dei biglietti venduti per la sfida con l’Hellas Verona era già arrivato a quota 679 nella giornata di martedì. Numeri ragguardevoli, che potrebbero portare a un quasi tutto esaurito nel settore ospiti.

Gorgone all’ultimo appello

Per i giocatori di Giorgio Gorgone, e soprattutto per l’allenatore, la partita assume i contorni di un ultimo appello. La società ha scelto di confermarlo, ma con una fiducia a tempo, e sulla sua conferma non mancano i dubbi tra i sostenitori. Dopo cinque sconfitte in sei partite, l’unica strada per far svoltare la stagione è un risultato positivo contro una formazione sulla carta superiore, ma al momento altrettanto in affanno. Una trasferta difficile e per molti versi decisiva, in cui il sostegno dei tifosi può pesare.