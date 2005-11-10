I paragoni con Pogba e Touré, i 25 milioni a 19 anni e non solo: chi è Zabi, obiettivo del Napoli

Il Napoli guarda al futuro del proprio centrocampo e tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza azzurra c'è Patrick Zabi, mediano ivoriano classe 2006 del Paris FC, che ha appena compiuto vent'anni. Un talento esploso rapidamente nel calcio francese, tanto da guadagnarsi il soprannome di “Zabie la Magie”. Nato a Yopougon, in Costa d'Avorio, nel gennaio 2025 è stato acquistato dallo Stade de Reims per appena 100mila euro, dopo le esperienze con l'Ivoire FC. Inizialmente destinato alle giovanili, gli sono bastate due partite per attirare l'attenzione della prima squadra. La stagione 2025/26 in Ligue 2 lo ha consacrato come uno dei giovani più interessanti del campionato: 28 presenze, un gol e quattro assist.

Chi è Patrick Zabi: 191 centimetri, tecnica da fantasista e paragoni con Pogba e Yaya Touré

Alto 1,91 metri, Zabi è un centrocampista moderno che combina una struttura fisica imponente con qualità tecniche sorprendenti. Dominante nei contrasti, efficace nella protezione del pallone e capace di recuperare possessi, l'ivoriano sa anche creare superiorità attraverso dribbling, combinazioni nello stretto e conduzioni palla al piede. Non disdegna le conclusioni dalla distanza e possiede una creatività tipica dello street football. Caratteristiche che hanno alimentato i paragoni, inevitabilmente impegnativi, con Paul Pogba e Yaya Touré. Nell'ultima estate il Paris FC ha investito 25 milioni di euro per acquistarlo dal Reims, cifra record per un calciatore proveniente dalla Ligue 2.

Napoli, Zabi può essere il vice-Anguissa: al Paris FC gioca pochissimo

Il salto in Ligue 1, però, si sta rivelando più complicato del previsto. In questa stagione Zabi ha collezionato appena otto presenze per complessivi 115 minuti, mettendo comunque a referto un assist. Un impiego ridotto rispetto alle aspettative generate dall'investimento estivo, che potrebbe aprire nuovi scenari di mercato. Il Napoli lo segue in vista di gennaio, individuando nell'ivoriano un possibile vice di Frank Anguissa e, soprattutto, un potenziale erede del camerunese in prospettiva 2027/28. Il contratto di Anguissa scadrà infatti al termine della stagione e Zabi, per caratteristiche fisiche e capacità di incidere nelle due fasi, potrebbe rappresentare un investimento strategico per il futuro del centrocampo azzurro.