Cittadella, Ogunseye e l'astinenza dal gol: "Prima era un assillo ora penso alla squadra"

Per Roberto Ogunseye l’ultimo gol con il Cittadella è arrivato lo scorso 9 gennaio contro la Reggiana. Di questo l’ex attaccante dell’Olbia ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Il Gazzettino: "È un periodo così, il pallone non vuole saperne di entrare, vuoi per imprecisione da parte mia, vuoi per sfortuna. All’inizio era un assillo, non lo nascondo, perché un attaccante vive per il gol. Adesso invece sono davvero concentrato soltanto sulla squadra, sull’obiettivo da raggiungere. Tutto il resto viene in secondo piano, anche i miei gol, che prima o poi ritroverò".

Spazio, poi, ad un pensiero sul campionato: "C’è voglia di lavorare per ripartire con il piede giusto: non vogliamo farci scappare il nostro obiettivo, lo dobbiamo raggiungere perché abbiamo disputato una stagione sempre al vertice. Sarà una battaglia, nessuno ti regalerà niente, ma non vogliamo mollare proprio sul più bello”.