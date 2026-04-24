Da Monza-Modena a Cesena-Sampdoria, i convocati per la 36ª giornata di Serie B
Per la 36ª giornata del campionato di Serie B la redazione di TuttoMercatoWeb.com vi propone il riepilogo di tutti i calciatori convocati dalle 20 protagoniste del torneo cadetto in un'unica notizia. In costante aggiornamento per tutti i nostri lettori.
SERIE B - 36ª GIORNATA
Venerdì 24 aprile
Ore 19:00 - Monza-Modena
I convocati di Paolo-Bianco - Confermate le assenze di Azzi e Colombo
Portieri: Pizzignacco, Thiam, Strajnar,
Difensori: Brorsson, Antov, Ravanelli, Delli Carri, Birindelli, Bakoune, Capolupo, Carboni,
Centrocampisti: Hernani, Obiang, Ciurria, Colpani, Mout
Attaccanti: Cutrone, Keita, Alvarez, Petagna, Mota Carvalho
I convocati di Andrea Sottil - Non solo Gliozzi. Santoro out per attacco febbrile
Portieri: Laidani, Bagheria, Pezzolato
Difensori: Adorni, Beyuku, Cauz, Cotali, Dellavalle, Nador, Nieling, Tonoli, Zampano
Centrocampisti: Arnaboldi, Gerli, Imputato, Massolin, Pyyhtia, Wiafe, Zanimacchia
Attaccanti: Ambrosino, Colpo, De Luca, Pedro Mendes
Ore 21:00 - Avellino-Bari
I convocati di Davide Ballardini - out Milani, Reale e Simic
Portieri: Iannarilli, Daffara, Sassi,
Difensori: Missori, Sala, Izzo, Cancellotti, Enrici, Fontanarosa
Centrocampisti: Palmiero, D’Andrea, Kumi, Palumbo, Armellino, Sounas, Le Borgne, Besaggio,
Attaccanti: Tutino, Pandolfi, Patierno, Russo, Biasci, Insigne, Favilli
I convocati di Moreno Longo - Ci sono Dorval e Dickmann, out Verreth
Portieri: Pissardo, Marfella, Cerofolini
Difensori: Burgio, Mantovani, Dickmann, Pucino, Odenthal, Mane, Stabile, Nikolaou, Cistana, Dorval
Centrocampisti: Pagano, Bellomo, Maggiore, Braunoder, Piscopo, Traore, Artioli
Attaccanti: Gytkjaer, Moncini, Rao, Cavuoti, De Pieri, Çuni
Sabato 25 aprile
Ore 12:30 - Catanzaro-Spezia
I convocati di Alberto Aquilani - Tornano Brighenti e Petriccione. Out Iemmello
Portieri: Marietta, Maida, Pigliacelli
Difensori: Esteves, Antonini, Bashi, Fellipe Jack, Brighenti, Verrengia, Favasuli, Frosinini, Cassandro
Centrocampisti: Petriccione, Liberali, Pontisso, Pompetti, Oudin, Alesi, Rispoli, Buglio
Attaccanti: Pittarello, Nuamah, Koffi, Di Francesco
I convocati di Luca D'Angelo - In attesa di comunicazione
Ore 15:00 - Virtus Entella-Padova
I convocati di Andrea Chiappella - In attesa di comunicazione
I convocati di Roberto Breda - In attesa di comunicazione
Ore 15:00 - Frosinone-Carrarese
I convocati di Massimiliano Alvini - In attesa di comunicazione
I convocati di Antonio Calabro - Out Ruggeri e Accornero. Torna Zanon
Portieri: Bleve, Fiorillo, Garofani, Bencaster
Difensori: Calabrese, Guercio, Illanes, Oliana
Centrocampisti: Belloni, Bouah, Hasa, Lordkipanidze, Melegoni, Parlanti, Rouhi, Schiavi, Zanon, Zuelli
Attaccanti: Abiuso, Distefano, Finotto, Rubino, Sekulov, Torregrossa
Ore 15:00 - Pescara-Juve Stabia
I convocati di Giorgio Gorgone - In attesa di comunicazione
I convocati di Ignazio Abate - Torna Bellich. Ancora out Kassama, Zeroli e Burnete
Portieri: Confente, Signorini, Boer
Difensori: Ricciardi, Bellich, Varnier, Dalle Mura, Carissoni, Giorgini, Diakité, Mannini
Centrocampisti: Battistella, Pierobon, Ciammaglichella, Torrasi, Correia, Maistro, Leone, Cacciamani, Mosti
Attaccanti: Gabrielloni, Luz Dos Santos, Okoro
Ore 15:00 - Reggiana-Palermo
I convocati di Pierpaolo Bisoli - Torna Quaranta. Out Mendicino e Libutti
Portieri: Micai, Seculin, Cardinali, Zwaan
Difensori: Papetti, Quaranta, Tripaledelli, Vicari, Bonetti, Lusuardi, Pasquoto,
Centrocampisti: Vallarelli, Charlys, Bozhanaj, Reinhart, Rover, Bertagnoli, Belardinelli, Pinelli, Girma,
Attaccanti: Novakovich, Gondo, Fumagalli, Portanova, Lambourde
I convocati di Filippo Inzaghi - In attesa di comunicazione
Ore 15:00 - Sudtirol-Mantova
I convocati di Fabrizio Castori - Tornano El Kaouakibi e Brik. Out Bordon, Zedadka e Verdi
Portieri: Adamonis, Borra, Theiner
Difensori: F. Davi, S. Davi, El Kaouakibi, Mancini, Masiello, Pietrangeli, Sabatini, Veseli
Centrocampisti: Brik, Casiraghi, Crnigoj, Frigerio, Martini, Molina, Tait, Tronchin
Attaccanti: Merkaj, Odogwu, Pecorino, Tonin
I convocati di Francesco Modesto - In attesa di comunicazione
Ore 17:15 - Venezia-Empoli
I convocati di Giovanni Stroppa - Out Sverko
Portieri: Grandi, Minelli, Plizzari, Stankovic.
Difensori: Franjic, Hainaut, Haps, Korac, Sagrado, Schingtienne, Sidibe, Svoboda, Venturi.
Centrocampisti: Bjarkason, Bohinen, Busio, Compagnon, Dagasso, Doumbia, Duncan, Lella, Perez, Pietrelli.
Attaccanti: Adorante, Casas, Lauberbach, Yeboah.
I convocati di Fabio Caserta - In attesa di comunicazione
Ore 19:30 - Cesena-Sampdoria
I convocati di Ashley Cole - In attesa di comunicazione
I convocati di Attilio Lombardo - In attesa di comunicazione
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli