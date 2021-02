Il mercato della Virtus Entella - Rosa sfoltita e implementata. Il livello però non si è alzato

Lottare fino all'ultimo giorno per la salvezza. Questo è l'obiettivo di una Virtus Entella che in questa sessione di mercato ha pensato ad inserire giocatori giovani ma con esperienza nella categoria nel roster a disposizione di Vincenzo Vivarini. Capello, Dragomir e Marcucci come innesti vanno proprio in questa direzione, con la convinzione che il gruppo già presente a Chiavari sia competitivo per il traguardo prefissato. Crimi, Morra e Petrovic sono invece le cessioni più "importanti". In linea generale il peso specifico dei Diavoli Neri non sembra cambiato di molto. A volte, però, la giusta alchimia nello spogliatoio può dare più risultati di un calciatore acclamato.