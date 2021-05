Lecce, non solo l’allenatore. Corvino al lavoro anche per il taglio del monte ingaggi

Il responsabile dell’area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino in queste settimane non sarà impegnato solo alla ricerca del sostituto di Eugenio Corini per la panchina del prossimo anno, ma anche per tagliare il monte ingaggi del club. Come riporta La Gazzetta dello Sport i salentini nell’ultima stagione hanno avuto un monte ingaggi pari a 13 milioni di euro, il terzo più alto dietro a Monza e SPAL, e in vista della prossima stagione bisognerà abbatterlo. Corvino si adopererà in questo senso con la speranza di non dover ricorrere agli incentivi all’esordo per liberarsi dei contratti onerosi di quei giocatori che non rientreranno nel nuovo progetto che sarà stilato assieme al nuovo tecnico. Il Lecce infatti è intenzionata a rinnovare l’organico abbassando costi ed età media pur con l’obiettivo di provare ancora l’assalto alla massima serie.