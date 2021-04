Lecce, Sticchi Damiani sullo stadio: "Stanziati 5 milioni. Copertura? Non ci sono conferme"

Non solo la volontà di andare in Serie A, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, come riferisce pianetalecce.it, ha parlato anche della questione stadio: "Sullo stadio recentemente abbiamo avuto una comunicazione dal CONI e per i giochi del mediterraneo sono stati stanziati 5 milioni. Ancora non ci sono conferme sulla copertura, ma ci proveremo. Siamo abituati a lottare e lo faremo anche questa volta”.