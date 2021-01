Oscillazioni sospette delle quote in Salernitana-Pordenone, Lovisa: "Abbiamo vinto con merito"

Il presidente del Pordenone Mauro Lovisa ha commentato dalle colonne del Messaggero Veneto l'indagine aperta dalla Procura Federale sulla sfida contro la Salernitana a causa di oscillazioni sospette delle quote. "Non sappiamo nulla a riguardo e per questo non ho nulla da dire, lasciamo che gli organi incaricati a seguire la vicenda svolgano il proprio lavoro. - spiega Lovisa -Io penso esclusivamente al campo di gioco e posso sostenere che il Pordenone ha vinto con merito. Per il resto non so neppure cosa sia una scommessa: è un mondo con cui non ho nulla a che fare, non saprei neppure come muovermi".