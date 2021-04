Serie B, classifica aggiornata: Empoli in vetta. Con una gara in meno, +6 al 3^ posto

Con il recupero della 31^ giornata andato in archivio, sono solo due i confronti di Serie B che devono essere recuperati.

Il primo è Pordenone-Pisa, in programma il 27 aprile, l'altro è Empoli-ChievoVerona, rimasto ancora sub iudice dopo che la formazione toscana non si era presentata al campo perché in quarantena su volere dell'USL locale ma senza la possibilità di giocarsi il jolly Covid-19 previsto dal regolamento; jolly che gli azzurri si erano giocatori contro la Cremonese, gara giocata oggi e

Di seguito la classifica aggiornata:

Empoli 63*

Lecce 58

Salernitana 57

Venezia 53

Monza 52

SPAL 50

ChievoVerona 48*

Cittadella 47

Brescia 44

Reggina 44

Cremonese 43

Vicenza 41

Pisa 40*

Frosinone 40

Pordenone 37*

Ascoli 34

Cosenza 32

Reggiana 31

Pescara 28

Virtus Entella 22

* una gara in meno