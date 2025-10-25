Spezia, D'Angelo: "Al Partenio è dura, rosso ha inciso. Una gioia che ci mancava"

Lo Spezia conquista la prima vittoria in campionato con un successo netto e convincente: 0-4 sul campo dell’Avellino. Una prova di forza e di maturità per la squadra di Luca D’Angelo, capace di imporsi con autorevolezza soprattutto nella ripresa, dopo un primo tempo equilibrato. L’analisi del tecnico a fine gara: “La squadra ha giocato un buon primo tempo, equilibrato con l’Avellino. È una squadra molto temibile, sappiamo poi la spinta che il Partenio dà. Però non abbiamo rischiato e in qualche occasione siamo riusciti anche a rendersi pericolosi nel primo tempo. In dieci contro undici abbiamo preso in mano la gara e l’abbiamo vinta in maniera più che meritata. I punti deboli li hanno tutte le squadre, non solo l’Avellino. Studiamo sempre l’avversario per capire difetti e pregi.

Oggi siamo riusciti soprattutto nel secondo tempo a tenere palla sugli esterni e a fare tanti cross, dove noi siamo forti in quelle situazioni. È vero che l’inferiorità numerica ha pesato. Sappiamo bene quanto sia difficile giocare in dieci, ci è capitato anche a noi in passato. Ma credo che l’espulsione, netta, abbia inciso più sulla larghezza del risultato che non sull’andamento generale della partita. Era un po’ che non festeggiavamo, quindi i ragazzi hanno giustamente gioito per questa vittoria. Da domani, però, si torna a lavorare e a pensare subito alla prossima partita”.