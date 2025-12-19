Il tifoso bianconero Max Pisu: "Juve, vincere contro la Roma significherebbe tanto"

L'attore e comico, nonché tifoso della Juventus, Max Pisu ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera della squadra di Spalletti e del match contro la Roma: "Vincere il match con la Roma significherebbe tanto. Giochiamo in casa e per una squadra che lotta per i primi posti dovrebbe essere un vantaggio. La Roma ha sempre il dente avvelenato con noi, spero non giochi Dybala, che vederlo con un'altra maglia è un delitto. E' una partita tosta, Spalletti torna come ex e speriamo che vada meglio rispetto a quanto visto col Napoli.

Bremer? E' importantissimo, perché così togliamo Koopmeiners da lì dietro. Spendere 60 mln per un terzino sinistro sono troppi. Se fallisce nel suo ruolo non si può spostare per fargli fare meno danni. Se deve fare il terzino, non lo sa fare. Per fortuna torna Bremer, che ci è mancato". Mentre su Yildiz: "Ci ha tirato fuori molto spesso dai guai con le sue giocate. Quando togli Yildiz e Conceicao vuol dire che non vuoi chiuderla la sfida, risolverla. Non puoi toglierlo se vuoi vincere. L'attacco? David non si può dire che sia uno scarpone, lo dicono i numeri. I gol li sa fare, probabilmente è la Juve che non sta girando e nessuno sta giocando come potrebbe farlo. Anche Danilo all'inizio era così, poi ha trovato fiducia e lo abbiamo visto veramente. Serve dargli fiducia, vedi per esempio Kelly".

L'offerta di Tether? Non so se Elkann non vendrà mai la Juve, ci sta che dica certe cose magari per riuscire a far alzare la somma. Però se dici che ami la Juve, allora cerca di prendere esempio da chi lo ha preceduto, dai uno stile a questa squadra, che non ce l'ha più. Devi dare la squadra in mano a gente che l'ha vissuta, e non a Comolli. Si aspetta ancora un ds, ma possiamo aspettarlo ancora a dicembre? La Juve non fa così".