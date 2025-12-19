TMW Chi ha visto Semih Kilicsoy? A Cagliari non trova spazio, può partire già a gennaio

Semih Kilicsoy nell'anno del Mondiale si aspettava ben altra stagione. La Turchia che al pari dell'Italia dovrà conquistarsi ai play-off il pass per il Nord America ha nell'attaccante classe 2005 uno dei possibili convocati per i match che attenderanno Vincenzo Montella e i suoi ragazzi. Capitano dell'Under 21 turca, cresciuto nel settore giovanile di quel Besiktas in cui ha stabilmente giocato nelle ultime due stagioni, Kilicsoy fino a questo momento con la maglia della nazionale maggiore turca ha collezionato solo una manciata di minuti suddivisi in quattro partite. Gli ultimi nel novembre 2024.

Anche pensando a quest'ultima casacca che la scorsa estate al calciatore classe 2005 è maturata l'idea di lasciare Istanbul per trasferirsi in Sardegna. L'ufficialità del passaggio al Cagliari arrivò il 3 agosto: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro per un attaccante che doveva rappresentare uno dei grandi colpi estivi della società rossoblù e che invece, oltre quattro mesi più tardi, resta un oggetto misterioso. Le ultime dichiarazioni di mister Pisacane su di lui risalgono a circa un mese fa, ai giorni successivi all'ultima pausa per dar spazio alle nazionali: "Non c’è nessun problema con lui. Nello stretto ha grandi qualità, con lo staff stiamo lavorando sulla profondità. Quando gioca può dimostrarmi che merita di giocare, su di lui ci sono grandi aspettative. Deve imparare a gestire i momenti, sappiamo cosa ci può dare e dove fa fatica. Avrà delle opportunità da qui alla fine del girone d’andata!"

E qualche opportunità effettivamente è arrivata, soprattutto in Coppa Italia contro il Napoli dove però non ha rubato la scena. Tutt'altro. Kilicsoy oggi al Cagliari sembra un pesce fuor d'acqua e per questo motivo a gennaio può partire, anche se devono avversarsi due condizioni. La più importante riguarda l'arrivo in Sardegna del sostituto visto che la coperta è già corta dopo l'infortunio di Belotti. La seconda è che arrivi l'offerta giusta, la proposta che convinca tutte le parti in causa a risolvere un prestito che fin qui non sta funzionando.