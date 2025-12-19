I tifosi del Milan aspettano Thiago Silva. Lui intanto saluta i tifosi del Fluminense

Thiago Silva saluta i tifosi del Fluminense attraverso il proprio account Instagram:



"Il tempo trascorso insieme è stato più breve di quanto immaginassimo, ma abbastanza intenso da creare ricordi che conserverò per tutta la vita. Sono profondamente grato al club, allo staff tecnico, ai miei compagni di squadra, alla mia famiglia e soprattutto ai tifosi, che hanno trasformato questo sogno in realtà e mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno al Fluminense. Ovunque Dio mi conduca in questo viaggio, i momenti che abbiamo condiviso insieme rimarranno eterni nella mia storia. Anche se in questo momento non indosso i colori del tricolore, questi mi scorreranno sempre nelle vene".

41 anni, Thiago Silva era tornato nel suo club del cuore nel luglio 2024 dopo un'assenza di 15 anni. Nel 2025 ha raccolto ben 46 presenze in tutte le competizioni, segnando 4 reti. Intanto il suo nome è accostato con forza al Milan, alla ricerca di rinforzi in difesa. E l'ultima partita contro il Napoli, dove si sono visti tutti i problemi a seguito dell'infortunio di Matteo Gabbia, ha evidenziato più che mai la necessità di attingere al mercato.