tmw Ag. Kucich: "Parleremo col Pisa per capire le loro intenzioni: ma è pronto anche per la B"

Nell'intervista rilasciata a TMW, il rappresentante della Parente Scouting Pietro Parente ha parlato, tra gli altri, di Matteo Kucich, seguito dalla citata agenzia.

Il portiere classe '98 ha chiuso la stagione alla Cavese, ed è prossimo a far rientro al Pisa, sua società di appartenenza: "Dopo l'infortunio al ginocchio patito nella scorsa stagione, doveva tornare a credere nelle sue possibilità, indipendentemente da dove sarebbe andato: a livello personale ha fatto molto bene, si è messo in risalto, anche se dispiace che non abbia potuto giocare le ultime due gare per un problema alla spalla, che comunque non influisce sulla sua condizione attuale. Sta bene, e per luglio, alla ripresa della preparazione, sarà pronto. E onestamente lo vedo pronto anche per la Serie B: ha un altro anno di contratto con il Pisa, parleremo per la società per capire le loro intenzioni".