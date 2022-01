ufficiale Alessandria, Arrighini ceduto alla Reggiana a titolo definitivo

L’Alessandria ha annunciato sul proprio sito la cessione a titolo definitivo di Andrea Arrighini alla Reggiana in Serie C. Il giocatore lascia il club piemontese dopo 86 presenze e 20 reti oltre alla promozione in Serie B conquistata nella passata stagione. Il giocatore classe '90 si è legato al club emiliano fino al 2023.