ufficiale Alessandria, risoluzione contrattuale con l'ex tecnico Angelo Gregucci

Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale l'Alessandria ha comunicato la risoluzione del contratto che legava il club grigio ad Angelo Gregucci. Il tecnico di San Giorgio Ionico ha guidato la formazione piemontese in Serie C dal gennaio 2020 allo stesso mese 2021 mettendo a referto 14 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte in 29 gare ufficiali.