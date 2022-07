ufficiale Modena, rinforzo tra i pali: preso Seculin, accordo annuale con opzione

Andrea Seculin, ultima stagione alla Pistoiese in Serie C, è ufficialmente un nuovo giocatore del Modena. L'estremo difensore goriziano classe '90, ex tra le altre di Spal, Chievo e Avellino, ha firmato un preliminare, per cui è già stato possibile depositare il suo contratto (annuale con opzione).