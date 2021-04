Venezia, Maenpaa: "Entusiasta di questa esperienza. Sono certo che conquisteremo i play off"

Il portiere del Venezia Niki Maenpaa ha parlato della sua esperienza in Italia e degli obiettivi stagionali della squadra lagunare: “Sono entusiasta di questa esperienza, la differenza fra la Serie B e la Championship è soprattutto tattica, credo che il livello sia più alto rispetto al calcio inglese anche se quest’ultimo è più intenso a livello di ritmo. La situazione Covid ha purtroppo originata questo stop del campionato, non ce lo aspettavamo ma questa decisione non cambierà più di tanto la nostra preparazione . - continua il finlandese come riporta Trivenetogoal.it - Ci aspetta un mese intenso che dovremo affrontare con la massima concentrazione, ma sono certo che riusciremo a raggiungere i play off e provare a giocarci la promozione”.