Ufficiale Arezzo, Bucchi confermato sulla panchina: il tecnico ha firmato fino al 2028

Serie C

ieri alle 17:40

Arrivato sulla panchina dell’Arezzo a inizio febbraio per Christian Bucchi l’avventura alla guida della formazione amaranto andrà ancora avanti. L’ex centravanti, che in queste tredici gare ha collezionato otto vittorie e cinque sconfitte (media punti di 1,85 a partita), ha infatti rinnovato il suo contratto per altre tre stagioni. Questa la nota della società toscana:

"La S.S. Arezzo è lieta di comunicare il rinnovo del contratto di Mister Cristian Bucchi, il cui accordo con il club è stato esteso fino al 2028.

Il prolungamento del suo incarico rappresenta la volontà condivisa di dare continuità al progetto tecnico e di consolidare le basi per un futuro sempre più ambizioso.

La società è orgogliosa di poter proseguire il cammino insieme a Mister Bucchi, certi che il lavoro quotidiano e la condivisione degli obiettivi porteranno nuove soddisfazioni alla città e ai nostri tifosi".