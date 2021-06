Caso Potenza, restano i dubbi sul futuro

Dopo la rinuncia della Sbm che fungeva da intermediario per un gruppo di investitori che avevano già programmato il progetto per il nuovo stadio, manifestando un disegno ambizioso per il Potenza calcio, ha fatto scalpore la scelta apparentemente inspiegabile del vicepresidente Fontana di lasciare la sua carica, corredando la decisione con un riferimento esplicito all’attuale proprietà, definendosi deluso dalla stessa. Ulteriore segnale che dovrebbe spingere a riflessioni approfondite chi di dovere.

Ora spetterà al Presidente Caita il compito di fare chiarezza tranquillizzando i tifosi e la comunità che ha a cuore le sorti del club. Le voci di una cattiva gestione dal punto di vista economico dovranno essere spazzate via dai dati di fatto, con l’ausilio del nuovo gruppo imprenditoriale e le iniezioni di cassa promesse. Il dubbio che lecitamente emerge, alla luce dei dato di fatto antecedenti, è legato alla solidità dell’attuale gestione societaria. Il rischio è che dopo il versamento del contributo necessario per l’iscrizione, le difficoltà economiche del club non consentano comunque la gestione della stagione ormai imminente. A questo proposito prossime settimane saranno un’indicazione concreta sull’avvenire di una piazza storica come il Potenza.