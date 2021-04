Lucchese, Russo: "Bene lo slittamento delle ultime 3 giornate. Così partiremo tutte alla pari"

vedi letture

Il presidente della Lucchese Bruno Russo ha parlato dello slittamento delle ultime tre giornate in Serie C per permettere il recupero delle gare finora saltate a causa del Covid-19: "Le ultime tre partite sono state spostate a recuperi fatti quindi è una cosa positiva ed è giusto che le ultima gare vengono giocate con le squadre alla pari. Per il momento la classifica è un po' indecifrabile, siamo ancora in piena pandemia e speriamo non ci siano altre partite da rinviare. - continua Russo - Avevo avuto modo di parlare con Ghirelli che mi aveva assicurato di far qualcosa in proposito, era una cosa giusta da sollevare in quel momento ed anche nell'interesse di tutti. E' stata una decisione saggia da parte della Lega, giusto quindi partire alla pari per le ultime tre partite".