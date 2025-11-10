Esclusiva TMW Monopoli, Miceli: "Lo scorso anno abbiamo cullato il sogno promozione, vogliamo confermarci"

Mirko Miceli, difensore del Monopoli, è stato intervistato da TMW a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio: "Sono davvero felice per essere stato inserito nella Top 11 della Lega Pro, mi fa molto piacere perché negli anni non ho vissuto momenti belli, è un giusto riconoscimento che mi rende orgoglioso".

La stagione del Monopoli?

"L'anno scorso abbiamo fatto una grande campionato e non nascondo che abbiamo cullato anche il sogno della promozione in B, poi lo stravolgimento della classifica dopo le esclusioni di Taranto e Turris ci ha un po' penalizzato. Quest'anno cercheremo di fare altrettanto bene, ora siamo in alto e cercheremo di confermarci"

Quali sono i vostri obiettivi?

"L'obiettivo resta la salvezza come prima cosa, poi quello che viene è tutto di guadagnato. A livello personale l'obiettivo è quello di aiutare i compagni, far crescere i giovani e fare sempre meglio".