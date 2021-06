Sambenedettese, Zavaglia: "Prima il debito sportivo, poi le questioni tecniche"

Ore frenetiche per la Sambenedettese col nuovo patron del club Roberto Renzi impegnato nel risanamento del debito sportivo ereditato dalla precedente gestione Serafino. Dalle colonne del Corriere Adriatico Franco Zavaglia, uomo di fiducia dell'immobiliarista romano e possibile nuovo direttore tecnico, fa il punto della situazione: "Non c'è stato nessuno sviluppo. Bisogna aspettare che vengano completate tutte le operazioni che riguardano il debito sportivo e quindi dell'acquisizione della società. Non rimane altro che attendere che si completi questo iter. Se non si arriva alla conclusione di questo discorso non si può parlare di questioni sportive".