Ufficiale Colpo in attacco per il Chieti: dal Cosenza arriva Arioli. Il comunicato dei neroverdi

vedi letture

Dopo una stagione a metà fra Cosenza, quattro gare e un gol in Serie B, e Monopoli, cinque presenze in Serie C, per l’attaccante classe 2003 Artioli c’è una nuova avventura in Serie D con la maglia del Chieti. Questo il comunicato del club neroverde:

"Il Chieti F.C.1922 comunica l’arrivo di Alessandro Arioli.

Il Classe 2003 arriva a Chieti per rinforzare l’attacco neroverde dal Cosenza. Arioli con la maglia rossoblu ha collezionato 6 presenze ed un gol in Serie B e successivamente, nella passata stagione, ha indossato la maglia del monopoli nel girone C di Lega Pro.

Il Presidente Ferro e i Direttori portano a Chieti un’altra pedina importante da aggiungere al reparto offensivo di Mister Ignoffo.

Un caloroso benvenuto nella famiglia neroverde, Alessandro".