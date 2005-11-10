Armando Perna: "Italia, contro la Francia banco di prova. Giovani azzurri di talento, ottimista per il futuro. Palermo campionato a sé. E vi presento Xagon..."

Dopo gli anni al fianco di Roberto Gemmi, Armando Perna è pronto a ripartire con un nuovo percorso professionale. Il dirigente ed ex calciatore, intanto si aggiorna e guarda partite. In attesa della chiamata giusta Perna s'è dedicato anche a Xagon, una piattaforma di intelligenza artificiale applicata al calcio che vuole esser di supporto agli addetti ai lavori. E intanto a TuttoMercatoWeb.com affronta i temi di attualità e non solo.

Direttore, stasera c'è Italia-Francia.

"Un bel banco di prova per questa Nazionale che sta nascendo con giovani interessanti a cui va dato il tempo di crescere e sbagliare. Dopo la prestazione contro la Turchia la squadra ha preso consapevolezza e può darci soddisfazioni".

Con che prospettive guardiamo all'Italia?

"Bisogna essere sempre positivi e andare dietro alle annate giovani che hanno portato risultati. Bisogna farli crescere con la giusta calma".

Serie A: Roma anti inter?

"Sì. Ma anche il Como potrebbe dare fastidio, anche se non è ancora pronto per vincere lo Scudetto".

E la B?

"La squadra della mia città è forte e ha trovato la quadra. Poi ci sono squadre come Verona, Pisa e Cremonese. Ma il Palermo può fare un campionato a sé".

E il suo ex Empoli?

"È un Empoli che sta ricostruendo e ripartendo con una sua storia. Qualche difficoltà ci può stare".

In attesa di ricominciare dietro la scrivania s'è fiondato in un nuovo progetto: Xagon.

"Un progetto partito a marzo. Un network di intelligenza artificiale per il calcio che mi ha dato tanto in termini di conoscenze. Il calcio va visto sotto ogni punto di vista, il live è importante ma anche gli algoritmi utilizzati nel modo giusto sono utili. Oggi bisogna essere più veloci e arrivare prima degli altri".

E il futuro?

"Sono pronto, ho voglia di ripartire. Aspetto la possibilità di una nuova strada per crescere, migliorare e dimostrare cosa ho imparato in questi anni".