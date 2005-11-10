De Laurentiis stuzzica la Serie A: "Voglio una Lega che mi aiuti a far valere di più il Napoli"

Aurelio De Laurentiis quando parla è un fiume in piena e il suo intervento delle scorse ore a Roma, nel corso dell'evento The European House - Ambrosetti, ha confermato tutto questo.

Una Lega Serie A stile americana

Sono stati tanti i temi toccati dal presidente del Napoli, il quale si è soffermato anche sulla situazione di Lega Serie A, dando una propria visione di come vorrebbe che andassero le cose: "Guardate che cosa fanno le leghe americane. NBA, NFL, MLB: sono macchine commerciali enormi. Lavorano sul prodotto, sulla distribuzione, sugli sponsor, sui mercati internazionali. Fanno conoscere i campioni. Sono al servizio delle squadre. Creano valore. E tutto questo dove va a finire? Nei ricavi delle società e nel valore delle franchigie. Vogliamo mettere tutto questo a confronto con la nostra Lega? Io voglio una Lega che mi aiuti a far valere di più il Napoli. E per riuscirci deve far valere di più tutto il campionato".

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