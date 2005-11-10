Vicenza, Brighenti: "Sono contentissimo di essere tornato, avevo un piccolo debito"

Il difensore del Vicenza Nicolò Brighenti ha fatto il punto sulle proprie condizioni e sul momento della squadra ai microfoni della trasmissione È solo calcio. L'intervista, ripresa da trivenetogoal.it, ha permesso al giocatore di soffermarsi anche sul suo ritorno in biancorosso e sulle sensazioni vissute nuovamente al Menti.

Sul piano fisico, la sosta ha permesso a Brighenti di recuperare e di tornare a disposizione: “Come stai? Sto bene, c’è stata anche la sosta che mi ha permesso di recuperare, siamo tutti fiduciosi di aver risolto, sono arruolabile. Bellemo e Rada? Prosegue tutto bene, i ragazzi stanno facendo gestendo i loro acciacchi ma posso dire che abbiamo lavorato bene durante queste settimane”.

Il ritorno al Menti

Il difensore ha poi raccontato l'emozione di ritrovare lo stadio e l'ambiente vicentino, dopo gli anni trascorsi lontano dalla piazza: “Te lo ricordavi così il Menti? Ci tenevo tanto perchè sono passati tanti anni, la piazza di Vicenza non la scopro certo io, è rimasta come me la ricordavo, sono contentissimo di essere tornato e di aver ritrovato tante persone con cui avevo instaurato bei rapporti. Per diversi motivi sono andato via, Vicenza è una piazza a cui si fa fatica a dir di no, era come se avessi avuto un piccolo debito e ora sono contento di essere tornato”.