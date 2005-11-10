Ora è un'Italia multiculturale: il pensiero di Mancini e Bastoni in conferenza stampa

Tra i temi affrontati dal ct Roberto Mancini e dal difensore azzurro Alessandro Bastoni nella conferenza stampa della vigilia di Francia-Italia di Nations League, ha trovato spazio anche la 'nuova Nazionale' che fa della multiculturalità un aspetto maggiormente spiccato rispetto al passato. Una domanda che è stata posta a entrambi.

Le riflessioni del ct

Così ha risposto Mancini: "Noi stavamo bene prima, come adesso. I ragazzi sono uguali, si comportano tutti a modo, da calciatori professionisti. Io ho avuto molte esperienze estere, è una cosa normale oramai: la Francia ci è arrivata molto prima e questo li ha aiutati a migliorare, trovando calciatori incredibili. Ci arriveremo anche noi. Il mondo è cambiato da tanto, anche in Italia. E possiamo avere giocatori che ci diano qualcosa di più rispetto a ciò che siamo stati noi italiani nel tempo: questo può esserci di aiuto, felici di averlo".

Le parole del difensore

Queste invece le riflessioni di Bastoni in merito: "È un arricchimento, ma siamo già abituati nel club, dove ci sono tanti stranieri e devi adattarti. Si fa più che volentieri: confrontarsi con abitudini diverse ti migliora, è un lato positivo".