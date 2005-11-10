L'U19 chiude il ciclo di amichevoli con 3 vittorie, il ct Favo: "Test utili per le qualificazioni"

Massimiliano Favo, commissario tecnico della Nazionale italiana U19, ha commentato il successo per 1-0 contro la Croazia in amichevole, gol decisivo del torinista Luongo:

"Sono soddisfatto perché siamo riusciti a far partire dal primo minuto tutti i ragazzi a disposizione. Rispetto al solito, in questa convocazione, abbiamo portato due elementi in più, perché l’obiettivo era quello di sfruttare questo torneo per verificare le condizioni di tutti coloro che pensiamo possano esserci utili in vista del secondo turno delle qualificazioni europee (Gruppo A6 con Israele, Romania e Ucraina, ndr). Prossimamente avremo uno stage, nel quale avremo i ragazzi a disposizione per pochi giorni, quindi era molto importante verificare la loro condizione in queste tre partite. Averle vinte tutte fa piacere, ma l’obiettivo di questo torneo era testare lo stato di un gruppo che, con nostro grande orgoglio, può vantare diversi elementi promossi con le nazionali superiori".