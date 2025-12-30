Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Cambio in dirigenza per l'Empoli. Esonerati il Ds Gemmi e lo scouting Perna

Cambio in dirigenza per l'Empoli. Esonerati il Ds Gemmi e lo scouting PernaTUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 16:18Serie B
Claudia Marrone

Della notizia ne avevamo parlato ieri, adesso arriva anche l'ufficialità del club: Roberto Gemmi non è più il Direttore Sportivo dell'Empoli, e con lui è stato esonerato anche il Responsabile Scouting Armando Perna, stretto collaboratore dell'ormai ex uomo mercato azzurro. A rendere noto il tutto, la stessa società toscana, mediante la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente:

"Empoli Football Club rende noto che Roberto Gemmi e Armando Perna non ricoprono più gli incarichi di Direttore Sportivo e Responsabile Scouting.
A Roberto Gemmi e ad Armando Perna vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno profuso e il lavoro svolto; al contempo, Empoli Football Club augura ad entrambi le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive".

È quindi atteso adesso l'annuncio del suo successore, che dovrà occuparsi dell'imminente mercato di gennaio (che prenderà il via venerdì 2) e che risponde al nome di Stefano Stefanelli: come anticipato proprio questa mattina, non appena avrà risolto il contratto con la Juventus, il dirigente potrà sposare il progetto azzurro.

Articoli correlati
Sorprendente cambio della guardia a Empoli: Gemmi via, arriva Stefanelli come ds Sorprendente cambio della guardia a Empoli: Gemmi via, arriva Stefanelli come ds
Empoli, vicino l'esonero del ds Gemmi. Al suo posto è in arrivo Stefanelli Empoli, vicino l'esonero del ds Gemmi. Al suo posto è in arrivo Stefanelli
Empoli, Gemmi su Dionisi: "Il pezzo giusto per completare la nostra idea di squadra"... Empoli, Gemmi su Dionisi: "Il pezzo giusto per completare la nostra idea di squadra"
Altre notizie Serie B
Cambio in dirigenza per l'Empoli. Esonerati il Ds Gemmi e lo scouting Perna UfficialeCambio in dirigenza per l'Empoli. Esonerati il Ds Gemmi e lo scouting Perna
Serie B, giudice sportivo: sei gli squalificati. E multa salata per Gondo (Reggiana)... Serie B, giudice sportivo: sei gli squalificati. E multa salata per Gondo (Reggiana) e il Bari
Padova, Peghin e Bianchi: "Il 2026 ci vedrà impegnati a crescere ancora, dentro e... Padova, Peghin e Bianchi: "Il 2026 ci vedrà impegnati a crescere ancora, dentro e fuori dal campo"
Dopo attacco e difesa, la Samp guarda anche al centrocampo: nel mirino Piccinini... Dopo attacco e difesa, la Samp guarda anche al centrocampo: nel mirino Piccinini del Pisa
Avellino, si chiude un eccellente 2025. Mercato, priorità alle uscite: salutano in... Avellino, si chiude un eccellente 2025. Mercato, priorità alle uscite: salutano in tanti
Dallo Stadio all’Italia: in campo, la Bellezza. Lega B e Ministero del Turismo per... Dallo Stadio all’Italia: in campo, la Bellezza. Lega B e Ministero del Turismo per il Made in Italy
Sampdoria, l'infortunio di Venuti obbliga a interventi in difesa. Da Odenthal a Veroli,... Sampdoria, l'infortunio di Venuti obbliga a interventi in difesa. Da Odenthal a Veroli, i papabili
Spezia, oltre la questione Esposito. Sul mercato ci sono anche altri quattro calciatori... TMWSpezia, oltre la questione Esposito. Sul mercato ci sono anche altri quattro calciatori
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Chi l'avrebbe mai detto? L'incredibile 2025 degli allenatori raccontato in dieci clamorose storie. Sancito anche il tramonto di uno dei più grandi di sempre
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Juventus, l'Inter apre al prestito oneroso per Davide Frattesi: Spalletti aspetta
3 Atletico Madrid, soddisfazione reciproca fra club e Raspadori. Complicato un addio a gennaio
4 Lazio, Castellanos mai così vicino alla cessione: Sarri vuole una punta alla Mertens, i nomi
5 Milan scatenato sul mercato degli attaccanti: accelerata con l'Angers per Cherif
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Rocchi risponde alla Lazio: "Se qualcuno non crede alla nostra buona fede sono pronto a lasciare"
Immagine top news n.1 Il Milan ha chiesto un incontro a Maignan e agente: tutti i dettagli della proposta di rinnovo
Immagine top news n.2 Koné si sblocca davanti al suo mentore. Se inizia pure a segnare, la Roma ha un top player
Immagine top news n.3 Lazio, oggi le dimissioni di Sarri dopo l'operazione: verso la panchina col Napoli
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica del 2025: stravince la Roma! Como davanti a Lazio e Atalanta
Immagine top news n.5 Atletico Madrid, soddisfazione reciproca fra club e Raspadori. Complicato un addio a gennaio
Immagine top news n.6 La Roma torna ad allenarsi già oggi pomeriggio. Per Soulé semplice contusione al ginocchio
Immagine top news n.7 Classifiche a confronto: sorridono Allegri e Fabregas, fa meglio Gasp. Atalanta: -22!
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo?
Immagine news podcast n.3 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
Immagine news podcast n.4 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Carpi, Bonzanini: "La nostra ossessione, per così dire, deve rimanere la salvezza"
Immagine news Serie A n.2 Rampulla: "Chiesa, un ritorno alla Juventus sarebbe ottimo. E sullo Scudetto..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Con Spalletti uno come Chiesa può ritrovarsi. Più che con Conte"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La Sindaca di Firenze sul Franchi: "Mutui nelle procedure, 55 milioni recuperati"
Immagine news Serie A n.2 Berni: "Fiorentina delusione totale, Vanoli anche. Speriamo nel ribaltone di Paratici"
Immagine news Serie A n.3 Rampulla: "Chiesa, un ritorno alla Juventus sarebbe ottimo. E sullo Scudetto..."
Immagine news Serie A n.4 Giudice Sportivo: 2 giornate di squalifica per Di Francesco. Stop anche per Diego Carlos
Immagine news Serie A n.5 Il ct del Settebello: "Conte? Una sincera amicizia. Mi ha detto che a Napoli si trova benissimo"
Immagine news Serie A n.6 Lo Monaco: "L'unica perplessità sono i 4 ko, per il resto il Napoli vola". E parla di Lucca
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cambio in dirigenza per l'Empoli. Esonerati il Ds Gemmi e lo scouting Perna
Immagine news Serie B n.2 Serie B, giudice sportivo: sei gli squalificati. E multa salata per Gondo (Reggiana) e il Bari
Immagine news Serie B n.3 Padova, Peghin e Bianchi: "Il 2026 ci vedrà impegnati a crescere ancora, dentro e fuori dal campo"
Immagine news Serie B n.4 Dopo attacco e difesa, la Samp guarda anche al centrocampo: nel mirino Piccinini del Pisa
Immagine news Serie B n.5 Avellino, si chiude un eccellente 2025. Mercato, priorità alle uscite: salutano in tanti
Immagine news Serie B n.6 Dallo Stadio all’Italia: in campo, la Bellezza. Lega B e Ministero del Turismo per il Made in Italy
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Carpi, Bonzanini: "La nostra ossessione, per così dire, deve rimanere la salvezza"
Immagine news Serie C n.2 Torres, Greco: "Il mese di gennaio sarà fondamentale per noi. Mercato? Cercare le persone giuste"
Immagine news Serie C n.3 Dopo Pellizzari, un altro addio anticipato in casa Forlì. Risolto il contratto di Saporetti
Immagine news Serie C n.4 Serie C, ecco gli arbitri della 20ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Immagine news Serie C n.5 Ritorno in Italia per Cernigoi? L'attaccante è finito nel mirino del Trento e del Cosenza
Immagine news Serie C n.6 Trento, completato il processo di trasformazione in Società per Azioni: la nota del club
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Atalanta Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.3 Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, Piemonte regina del gol nel 2025. Guerzoni e Livignani le baby esordienti
Immagine news Calcio femminile n.5 La Roma potrebbe perdere Dragoni a gennaio: il Barcellona pensa di riportarla a casa
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?