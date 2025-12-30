Ufficiale Cambio in dirigenza per l'Empoli. Esonerati il Ds Gemmi e lo scouting Perna

Della notizia ne avevamo parlato ieri, adesso arriva anche l'ufficialità del club: Roberto Gemmi non è più il Direttore Sportivo dell'Empoli, e con lui è stato esonerato anche il Responsabile Scouting Armando Perna, stretto collaboratore dell'ormai ex uomo mercato azzurro. A rendere noto il tutto, la stessa società toscana, mediante la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente:

"Empoli Football Club rende noto che Roberto Gemmi e Armando Perna non ricoprono più gli incarichi di Direttore Sportivo e Responsabile Scouting.

A Roberto Gemmi e ad Armando Perna vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno profuso e il lavoro svolto; al contempo, Empoli Football Club augura ad entrambi le migliori fortune per il futuro, sia umane che sportive".

È quindi atteso adesso l'annuncio del suo successore, che dovrà occuparsi dell'imminente mercato di gennaio (che prenderà il via venerdì 2) e che risponde al nome di Stefano Stefanelli: come anticipato proprio questa mattina, non appena avrà risolto il contratto con la Juventus, il dirigente potrà sposare il progetto azzurro.