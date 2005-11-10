Bisseck: "Klopp ha un'aura impressionante. Eto'o mi ha chiamato per giocare nel Camerun"

Intervenuto dal palco del Festival dello Sport di Trento, evento che si sta tenendo in questi giorni nel capoluogo del Trentino-Alto Adige organizzato da La Gazzetta dello Sport, il difensore dell'Inter e della Germania Yann Bisseck ha parlato anche del primo approccio avuto in Nazionale con Jurgen Klopp: "Anche al telefono ha quella energia... oggi si dice "aura". La sua aura è impressionante, quando ti parla ti senti meglio. Lui ride sempre e ti trasmette energia. E come allenatore sa bene cosa sta facendo. Sono molo fiducioso che la Germania possa tornare al livello cui siamo abituati".

Ti ha chiamato al telefono?

"Ero il giorno dopo di Udine, ma stavo dormendo credo. Dopo l'allenamento ho fatto una chiamata breve, ero molto, molto contento. Tornare in nazionale a 25 anni è lo step giusto, ma voglio conquistare altre chiamate. Ora devo fare il mio lavoro qua (all'Inter, n.d.r.)".

Tu sei stato vicino a giocare per il Camerun? Eto'o ti voleva?

"Lui mi voleva, ma non ci ho pensato di giocare per il Camerun, avevo fatto tutte le Under della Germania e avevo in testa solo di giocare con la Germania".

Clicca qui per leggere l'intervista completa a Bisseck.