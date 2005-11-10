Udinese, in estati offerti 10 milioni al San Paolo per il 2006 Osorio: ha una clausola da 100 milioni

Considerato come uno dei prospetti di difesa più interessanti di casa San Paolo e di tutto il panorama calcistico brasiliano, sul 2006 Luis Osorio sono in diversi club europei ad averci messo gli occhi sopra. Tra questi c'è l'Udinese, sempre molto attiva per quanto riguarda il mercato sudamericano.

L'Udinese aveva offerto 10 milioni per Osorio

Come riferito dalla redazione di TuttoUdinese.it, in estate la dirigenza dei friulani aveva avuto un primo approccio mettendo sul piatto un'offerta da 10 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del difensore. Il club brasiliano, forte di un contratto blindato fino al 2030 e di una maxi-clausola rescissoria da 100 milioni di euro valida per l'estero, ha però deciso di rispedire l'offerta al mittente, puntando sulla futura e ulteriore valorizzazione del ragazzo.

Le parole dell'agente: "

A tracciare quella che potrà essere la linea del difensore ci ha pensato però l'agente del calciatore Diogo Silva: "Noi abbiamo assunto la gestione della carriera di Osorio da poco più di due mesi, io non ho partecipato a questa situazione dell'Udinese quindi non posso parlarne". L'agente ha poi allontanato le voci europee: "Spero che, purtroppo con l'infortunio di Domingos, lui possa avere minuti e possa contribuire al São Paulo per potersi prima affermare come atleta del club, come titolare, status da cui è ancora lontano. Successivamente, ovviamente, inizieremo a lavorare su alcune situazioni per portare club e conversare con il São Paulo, se il club accetterà di vendere il giocatore".