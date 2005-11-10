Hojlund alla CR7, Ramos stile Romario: show in Nations League. Klopp, 1ª vittoria da ct

Si è chiuso il giovedì di UEFA Nations League. Portogallo che strapazza la Danimarca a Copenaghen ed è a punteggio pieno. Segna ancora Gonçalo Ramos, al secondo centro in questa finestra internazionale, trovando la rete con la punta del piede sinistro, un gesto tecnico che ha ricordato Romario. Gol anche per Hojlund che si lascia andare a un'esultanza alla Cristiano Ronaldo proprio davanti ai portoghesi.

La Grecia sfiora il terzo successo in altrettante partite. I Paesi Bassi vanno sotto di due reti ma nella ripresa avviano la rimonta e la completano con l'ex milanista Reijnders. Primo successo per Jurgen Klopp da commissario tecnico della Germania: dopo il pari contro gli olandesi e il clamoroso ko contro la Grecia, con un gol per tempo i tedeschi superano una Serbia ancora a zero punti.

L'Austria mantiene il primato in Lega B rimontando una situazione di 0-2 fino al 71'. Per la selezione di Rangnick si mette bene il discorso promozione, ma ci sarà da chiudere in bellezza le due settimane vincendo in Kosovo. Irlanda che si mangia le mani e che dovrà battere Israele nel prossimo turno sul neutro di Backa Topola, in Serbia, e a porte chiusxe. Questo a seguito dei problemi di sicurezza che avrebbero impedito il regolare svolgimento in terra irlandese.

Danimarca - Portogallo 2-4

13' Cancelo (P), 23' Damsgaard (D), 25' Ramos (P), 53' Hojlund (D), 67' Vitinha (P), 87' Joao Felix (P)

Galles - Norvegia 2-1

11' Bobb (N), 38' D. James (G), 48' Williams (G)

Germania - Serbia 2-0

39' Bischof, 61' Wirtz

Grecia - Paesi Bassi 2-2

23' Ioannidis (G), 45+2' Masouras (G), 59' Van Dijk (P), 89' Reijnders (P)

Irlanda - Austria 2-2

12' e 45' rig. Parrott (I), 71' Prass (A), 77' Gregoritsch (A)

Israele - Kosovo 0-0

Azerbaigian - Liechtenstein 0-0

Malta - Gibilterra 1-1

53' Mbong (M), 61' Scanion (G)

UEFA NATIONS LEAGUE - LE CLASSIFICHE

LEGA A - GRUPPO 2

1. Grecia 7

2. Paesi Bassi 5

3. Germania 4

4. Serbia 0

LEGA A - GRUPPO 4

1. Portogallo 9

2. Danimarca 3

3. Norvegia 3

4. Galles 3

LEGA B - GRUPPO 3

1. Austria 7

2. Kosovo 4

3. Irlanda 4

4. Israele 1

LEGA D - GRUPPO 1

1. Malta 4

2. Gibilterra 2

3. Andorra 1

LEGA D - GRUPPO 2

1. Lituania 4

2. Azerbaigian 2

3. Liechtenstein 1