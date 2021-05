13 maggio 2012, termina l'era di Alessandro Del Piero alla Juventus

vedi letture

Il 13 maggio 2012 Alessandro Del Piero gioca la sua ultima partita con la maglia della Juve. Lo fa segnando anche un gol nel match vinto 3-1 contro l’Atalanta: il giro d’onore finale coinvolge tutto lo stadio. Del Piero è diventato nel tempo un autentico simbolo della Juventus conquistando sette scudetti (due revocati per Calciopoli), una Champions League, una Coppa Intercontinentale, quattro Supercoppe italiane, una Supercoppa Europea e una Coppa Italia. Arrivo’ alla Juve dal Padova e fu Trapattoni a farlo esordire in A contro il Foggia il 12 settembre 1993 nel secondo tempo al posto di Ravanelli. Lasciata la Juve giocò in Australia e infine in India.