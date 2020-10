18 ottobre 1908, a Chiasso va in scena il primo derby della Madonnina

Il 18 ottobre 1908 si gioca il primo derby milanese della storia. Curiosamente non in terra meneghina e nemmeno italiana: Milan-Inter nasce a Chiasso, in Svizzera e vale per la Coppa Chiasso, torneo già vinto in due occasioni dal Milan. Per i cugini nerazzurri è l'edizione d'esordio, con la nascita del club avvenuta solamente sette mesi prima. Partita di 25 minuti per tempo, vinta dal Milan per 2-1 grazie alle reti di Lana e Forlano per i rossoneri e Payer per i nerazzurri.