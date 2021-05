Atalanta, allenamento mattutino in vista del match di Parma: Maehle e Toloi a parte

Prosegue la preparazione dell'Atalanta in vista del match di domenica prossima al "Tardini" contro il Parma. Come si legge nel report pubblicato sul sito ufficiale della società, la squadra di Gasperini ha svolto una seduta di allenamento mattutina in quel di Zingonia a cui non hanno preso parte gli infortunati Maehle e Toloi.